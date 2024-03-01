Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі в Голменколлені

Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина.
У п'ятницю, 1 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені стартував жіночою індивідуальною гонкою.
Вона повинна була відбутися 29 лютого, але через несприятливі погодні умови, зокрема сильний туман, організатори ухвалили рішення перенести гонку на день пізніше.
Україну в індивідуальній гонці повинні були представити п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Юлія Джима. Однак Джима не вийшла на старт, тож від "синьо-жовтих" бігли чотири учасниці.
Найкращою серед українок в "індивідуалці" стала Меркушина, яка з двома штрафними хвилинами посіла 33-тє місце. Кривонос показала 59-й результат, Дмитренко – 62-й, а Петренко – 63-й.
Перемогу здобула норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд. Другою фінішувала шведка Ельвіра Еберг, а замкнула трійку призерок ще одна норвежка Іда Лієн.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої індивідуальної гонки в Голменколлені
1. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0+0+1) 44:13.1 хвилини
2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +28.8
3. Іда Лієн (Норвегія, 0+1+0+0) +32.0
4. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+1+0) +51.2
5. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+1+0) +1:08.6
6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+1+0+0) +1:19.5
...
33. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +3:33.0
59. Анна Кривонос (Україна, 1+0+0+2) +5:46.4
62. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+2) +5:54.7
63. Ірина Петренко (Україна, 0+2+0+1) +6:02.6
Зазначимо, що 1 березня у Голменколлені також відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, яка розпочнеться о 16:45 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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