Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Антгольці

Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Антгольці

Дві українки - у топ-40.

У п'ятницю, 21 січня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли лише три спортсменки: Ірина Петренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Найкращою з наших стала Петренко. Вона фінішувала 32-ю.

Перемогла в гонці француженка Жюстін Бреза-Буше, друге місце посіла її співвітчизниця Жюлія Сімон, а призову трійку замкнула Мона Брорссон зі Швеції.

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+0) 42:20.6

2. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+1+1) +51.1

3. Мона Брорссон (Швеція, 0+0+1+1) +1:37.2

...

32. Ірина Петренко (Україна, 1+1+0+0) +4:46.0

37. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+1+2) +4:59.0

80. Юлія Джима (Україна, 0+2+2+3) +8:26.1

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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