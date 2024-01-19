Кубок світу з біатлону: результати жіночої короткої індивідуальної гонки на етапі в Антгольці

Три українські біатлоністки фінішували у топ-20.

У п'ятницю, 19 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці відбулася коротка індивідуальна гонка серед жінок.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анна Кривонос.

У топ-20 фінішували три українки: Меркушина – 13-та, Джима – 17-та, Петренко – 18-та. Дмитренко також потрапила до залікової зони – 32-га. Кривонос опинилися за межами топ-40, посівши 76-те місце.

Виграла коротку індивідуальну гонку швейцарка Лєна Геккі-Гросс. Другою стала француженка Жюлія Сімон, а замкнула трійку призерок ще одна представниця Франції Лу Жанмонно.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої короткої індивідуальної гонки в Антгольці

1. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 0+0+0+0) 36:49.0

2. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+1) +20.2

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+1+0) +31.4

4. Ванесса Фойт (Німеччина, 0+0+0+0) +37.2

5. Юні Арнеклейв (Норвегія, 0+0+0+1) +41.1

6. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0+0+1) +52.2

...

13. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +2:00.0

17. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+1) +2:24.3

18. Ірина Петренко (Україна, 1+0+0+1) +2:36.9

32. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+2) +3:36.5

76. Анна Кривонос (Україна, 3+2+0+1) +7:06.9

Додамо, що напередодні в Антгольці відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка, яку виграв норвежець Йоганнес Бьо. Найкращий результат серед українців показав Артем Прима, який фінішував дев'ятим.

У суботу, 20 січня, в Антгольці відбудуться одиночна та класична змішані естафети, а завершиться італійський етап у неділю, 21 січня, масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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