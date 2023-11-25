Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети на етапі в Естерсунді

Збірна України посіла в гонці восьме місце.
У суботу, 25 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася класична змішана естафета.
Українську команду в ній представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, для якої це був дебют на рівні Кубка світу. "Синьо-жовті" зуміли фінішувати восьмими.
Перемогу здобула команда Франції. Друга – Норвегія. Третя – Італія.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати класичної змішаної естафети в Естерсунді
1. Франція (1+5) 1:09:09.9
2. Норвегія (0+7) +15.7
3. Італія (1+9) +39.7
4. Німеччина (0+8) +55.7
5. Чехія (0+9) +57.4
6. Швеція (0+9) +2:28.0
...
8. Україна (0+6) +3:37.2
Раніше повідомлялося, що новий сезон Кубка світу з біатлону розпочався одиночною змішаною естафетою на етапі в Естерсунді, де збірна України замкнула топ-10.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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