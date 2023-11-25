Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети на етапі в Естерсунді

У суботу, 25 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася класична змішана естафета.

Українську команду в ній представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, для якої це був дебют на рівні Кубка світу. "Синьо-жовті" зуміли фінішувати восьмими.

Перемогу здобула команда Франції. Друга – Норвегія. Третя – Італія.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати класичної змішаної естафети в Естерсунді

1. Франція (1+5) 1:09:09.9

2. Норвегія (0+7) +15.7

3. Італія (1+9) +39.7

4. Німеччина (0+8) +55.7

5. Чехія (0+9) +57.4

6. Швеція (0+9) +2:28.0

...

8. Україна (0+6) +3:37.2

Раніше повідомлялося, що новий сезон Кубка світу з біатлону розпочався одиночною змішаною естафетою на етапі в Естерсунді, де збірна України замкнула топ-10.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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