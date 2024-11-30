Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети у Контіолагті

У суботу, 30 листопада, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбулася класична змішана естафета.

Збірну України в гонці представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Фінішували "синьо-жовті" на шостому місці.

На першому етапі Дмитренко використала один додатковий патрон на стрільбі лежачи та вийшла з вогневого рубежу на 11-й позиції. Стрільбу стоячи Христина відпрацювала бездоганно, піднявшись на п'яте місце, але естафету передала вже дев'ятою.

На другому етапі Джима один раз схибила на стрільбі лежачи, яку залишила на дев'ятій позиції. На стійці Юлія стріляла ідеально та передала естафету сьомою.

На третьому етапі Дудченко не хибив лежачи і після стрільби підняв українську команду на шосту позицію. На стійці Антон використав два додаткові патрони і вийшов на п'яте місце, а передав естафету шостим.

На заключному четвертому етапі Мандзин чисто стріляв лежачи і залишив вогневий рубіж на шостому місці. На стрільбі стоячи Віталій використав два додаткові патрони та в підсумку фінішував на шостій позиції.

Виграла змішану естафету Норвегія, яка на самому фініші випередила Францію. Трійку призерів замкнула Швеція.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати змішаної естафети в Контіолагті

1. Норвегія (0+10) 1:09:59.9

2. Франція (0+4) +0.8

3. Швеція (0+7) +21.5

4. Німеччина (1+9) +2:38.4

5. Італія (1+8) +2:43.4

6. Україна (0+6) +3:38.9

Зазначимо, що новий сезон Кубка світу з біатлону стартував 30 листопада одиночною змішаною естафетою на етапі в Контіолагті. Українська збірна, яку представляли Олена Городна та Артем Тищенко, посіла дев'яте місце.

Наступні гонки в Контіолагті відбудуться в неділю, 1 грудня. Це будуть чоловіча та жіноча класичні естафети, які розпочнуться о 14:45 та 18:25 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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