Кубок світу з біатлону: розклад гонок четвертого етапу в Обергофі та де дивитися
До програми етапу включено спринти, гонки переслідування та естафети.
Від 8 до 11 січня в німецькому Обергофі відбудеться четертий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та класичні естафети.
Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого наступного року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі
8 січня
15:10 – Спринт, 10 км, чоловіки
9 січня
15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
10 січня
13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:25 – Естафета, 4х6, жінки
11 січня
12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.