Кубок світу з біатлону: розклад гонок другого етапу в Гогфільцені та де дивитися

Другий етап нового сезону Кубка світу з біатлону триватиме від 12 до 14 грудня.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону / © biathlon.com.ua

Від 12 до 14 грудня в австрійському Гогфільцені відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого наступного року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Гогфільцені

12 грудня

12:25 – Спринт, 10 км, чоловіки

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

13 грудня

13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 – Естафета, 4х6, жінки

14 грудня

13:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

