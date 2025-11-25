ТСН у соціальних мережах

Кубок світу з біатлону: розклад гонок першого етапу в Естерсунді та де дивитися

Стартовий етап нового сезону Кубка світу з біатлону триватиме від 29 листопада до 7 грудня.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону / © Associated Press

Від 29 листопада до 7 грудня у шведському Естерсунді відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли класичні естафети, одиночна та класична змішані естафети, індивідуальні гонки, спринти та персьюти.

Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого наступного року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді

29 листопада

14:15 – Естафета, 4х6, жінки

17:55 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

30 листопада

15:00 – Одиночна змішана естафета

17:40 – Змішана естафета

2 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

3 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

5 грудня

17:00 – Спринт, 7,5 км, жінки

6 грудня

17:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 грудня

14:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

