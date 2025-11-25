- Дата публікації
-
Категорія
- Проспорт
Кількість переглядів
- 45
Час на прочитання
- 1 хв
Кубок світу з біатлону: розклад гонок першого етапу в Естерсунді та де дивитися
Стартовий етап нового сезону Кубка світу з біатлону триватиме від 29 листопада до 7 грудня.
Від 29 листопада до 7 грудня у шведському Естерсунді відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До його програми увійшли класичні естафети, одиночна та класична змішані естафети, індивідуальні гонки, спринти та персьюти.
Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого наступного року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді
29 листопада
14:15 – Естафета, 4х6, жінки
17:55 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
30 листопада
15:00 – Одиночна змішана естафета
17:40 – Змішана естафета
2 грудня
16:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
3 грудня
16:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
5 грудня
17:00 – Спринт, 7,5 км, жінки
6 грудня
17:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
7 грудня
14:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.