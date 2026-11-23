Кубок світу з біатлону / © Associated Press

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Від 26 до 29 листопада у фінському Контіолахті відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2026/27.

До його програми увійшли індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також спринти.

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Загалом цього сезону заплановано десять етапів Кубка світу та чемпіонат світу, який триватиме від 10 до 21 лютого 2027 року в Отепя (Естонія).

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Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Контіолахті

26 листопада

17:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада

17:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

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28 листопада

14:10 — Одиночна змішана естафета

16:15 — Змішана естафета

29 листопада

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14:00 — Спринт, 10 км, чоловіки

17:15 — Спринт, 7,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап Кубка світу.

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