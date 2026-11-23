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Кубок світу з біатлону: розклад гонок першого етапу в Контіолахті та де дивитися
До програми стартового етапу сезону Кубка світу з біатлону увійшли індивідуальні гонки, змішані естафети та спринти.
Від 26 до 29 листопада у фінському Контіолахті відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2026/27.
До його програми увійшли індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також спринти.
Загалом цього сезону заплановано десять етапів Кубка світу та чемпіонат світу, який триватиме від 10 до 21 лютого 2027 року в Отепя (Естонія).
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Контіолахті
26 листопада
17:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
27 листопада
17:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
28 листопада
14:10 — Одиночна змішана естафета
16:15 — Змішана естафета
29 листопада
14:00 — Спринт, 10 км, чоловіки
17:15 — Спринт, 7,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону оприлюднили склади на перший етап Кубка світу.