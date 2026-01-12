- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
Кубок світу з біатлону: розклад гонок п'ятого етапу в Рупольдінгу та де дивитися
До програми етапу увійшли естафети, спринти та гонки переслідування.
Від 14 до 18 січня в німецькому Рупольдінгу відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До його програми увійшли естафети, спринти та гонки переслідування.
Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу
14 січня
15:30 – Естафета, 4х6, жінки
15 січня
15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
16 січня
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
17 січня
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
18 січня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.