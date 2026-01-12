Кубок світу з біатлону: розклад гонок п'ятого етапу в Рупольдінгу та де дивитися

Кубок світу з біатлону / © Associated Press

Реклама

Від 14 до 18 січня в німецькому Рупольдінгу відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли естафети, спринти та гонки переслідування.

Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Реклама

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

14 січня

15:30 – Естафета, 4х6, жінки

15 січня

15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

Реклама

16 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

17 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

Реклама

18 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Реклама

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.