Кубок світу з біатлону: розклад гонок шостого етапу в Нове-Мєсто та де дивитися

Цей етап Кубка світу з біатлону передуватиме Олімпійських іграм-2026.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону / © Associated Press

Від 22 до 25 січня в чеському Нове-Мєсто відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.

Етап у Нове-Мєсто передуватиме зимовим Олімпійських іграм-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто

22 січня

19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки

23 січня

19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки

24 січня

14:15 – Одиночна змішана естафета

16:15 – Змішана естафета

25 січня

16:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки

19:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

