Кубок світу з біатлону: розклад гонок шостого етапу в Нове-Мєсто та де дивитися
Цей етап Кубка світу з біатлону передуватиме Олімпійських іграм-2026.
Від 22 до 25 січня в чеському Нове-Мєсто відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До його програми увійшли короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.
Етап у Нове-Мєсто передуватиме зимовим Олімпійських іграм-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто
22 січня
19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки
23 січня
19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки
24 січня
14:15 – Одиночна змішана естафета
16:15 – Змішана естафета
25 січня
16:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки
19:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.