Кубок світу з біатлону: розклад гонок сьомого етапу в Контіолагті та де дивитися

Біатлон на Олімпіаді-2026 / © Associated Press

Реклама

Від 5 до 8 березня у фінському Контіолагті відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли індивідуальні гонки, естафети та масстарти.

Етап у Контіолагті стане першим після зимових Олімпійських ігор-2026, які від 6 до 22 лютого відбулися в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Реклама

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Контіолагті

5 березня

18:05 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

6 березня

18:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

Реклама

7 березня

14:40 — Масстарт, 12,5 км, жінки

16:40 — Естафета, 4х7,5, чоловіки

8 березня

Реклама

14:30 — Естафета, 4х6, жінки

17:55 — Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що італійський біатлоніст переніс операцію на серці після сходу з дистанції на Олімпіаді-2026.