Дата публікації
-
Категорія
Проспорт
Кубок світу з біатлону: розклад гонок сьомого етапу в Контіолагті та де дивитися
До програми етапу увійшли індивідуальні гонки, естафети та масстарти.
Від 5 до 8 березня у фінському Контіолагті відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До його програми увійшли індивідуальні гонки, естафети та масстарти.
Етап у Контіолагті стане першим після зимових Олімпійських ігор-2026, які від 6 до 22 лютого відбулися в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Контіолагті
5 березня
18:05 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
6 березня
18:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
7 березня
14:40 — Масстарт, 12,5 км, жінки
16:40 — Естафета, 4х7,5, чоловіки
8 березня
14:30 — Естафета, 4х6, жінки
17:55 — Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що італійський біатлоніст переніс операцію на серці після сходу з дистанції на Олімпіаді-2026.