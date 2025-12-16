ТСН у соціальних мережах

Кубок світу з біатлону: розклад гонок третього етапу в Ансі та де дивитися

Це буде останній етап 2025 року Кубка світу з біатлону.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону / © biathlon.com.ua

Від 18 до 21 грудня у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан відбудеться третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та масстарти. Це буде останній етап 2025 року.

Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого наступного року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Ансі

18 грудня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

19 грудня

15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

20 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, чоловіки

21 грудня

13:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

