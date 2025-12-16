- Дата публікації
Кубок світу з біатлону: розклад гонок третього етапу в Ансі та де дивитися
Це буде останній етап 2025 року Кубка світу з біатлону.
Від 18 до 21 грудня у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан відбудеться третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та масстарти. Це буде останній етап 2025 року.
Загалом цей біатлонний сезон складається з дев'яти етапів Кубка світу, чемпіонату Європи, а головними змаганнями стануть гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого наступного року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Ансі
18 грудня
15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
19 грудня
15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки
20 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, чоловіки
21 грудня
13:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки
15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.