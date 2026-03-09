Кубок світу з біатлону: розклад гонок восьмого етапу в Отепяя та де дивитися

Біатлон на Олімпіаді-2026 / © Associated Press

Реклама

Від 12 до 15 березня в естонському Отепяя відбудеться передостанній, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

Завершиться сезон Кубка світу з біатлону заключним етапом в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 19-22 березня.

Реклама

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Отепяя

12 березня

16:15 — Спринт, 10 км, чоловіки

13 березня

16:15 — Спринт, 7,5 км, жінки

Реклама

14 березня

14:30 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

15 березня

Реклама

13:35 — Одиночна змішана естафета

15:40 — Змішана естафета

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.