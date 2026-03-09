- Дата публікації
Кубок світу з біатлону: розклад гонок восьмого етапу в Отепяя та де дивитися
До програми етапу увійшли спринти, гонки переслідування та змішані естафети.
Від 12 до 15 березня в естонському Отепяя відбудеться передостанній, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та змішані естафети.
Завершиться сезон Кубка світу з біатлону заключним етапом в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 19-22 березня.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Отепяя
12 березня
16:15 — Спринт, 10 км, чоловіки
13 березня
16:15 — Спринт, 7,5 км, жінки
14 березня
14:30 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
17:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
15 березня
13:35 — Одиночна змішана естафета
15:40 — Змішана естафета
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.