- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
Кубок світу з біатлону: розклад гонок заключного етапу в Голменколлені та де дивитися
До програми етапу увійшли спринти, гонки переслідування та масстарти.
Від 19 до 22 березня в норвезькому Голменколлені відбудеться останній, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.
До вашої уваги розклад усіх гонок заключного етапу сезону Кубка світу з біатлону.
Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Голменколлені
19 березня
17:15 — Спринт, 7,5 км, жінки
20 березня
17:15 — Спринт, 10 км, чоловіки
21 березня
14:45 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
17:15 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
22 березня
14:45 — Масстарт, 12,5 км, жінки
17:30 — Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.