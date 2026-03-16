ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Кубок світу з біатлону: розклад гонок заключного етапу в Голменколлені та де дивитися

До програми етапу увійшли спринти, гонки переслідування та масстарти.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок світу з біатлону / © Associated Press

Від 19 до 22 березня в норвезькому Голменколлені відбудеться останній, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та масстарти.

До вашої уваги розклад усіх гонок заключного етапу сезону Кубка світу з біатлону.

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Голменколлені

19 березня

17:15 — Спринт, 7,5 км, жінки

20 березня

17:15 — Спринт, 10 км, чоловіки

21 березня

14:45 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

17:15 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

22 березня

14:45 — Масстарт, 12,5 км, жінки

17:30 — Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie