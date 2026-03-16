Кубок світу з біатлону: розклад гонок заключного етапу в Голменколлені та де дивитися

Кубок світу з біатлону / © Associated Press

Від 19 до 22 березня в норвезькому Голменколлені відбудеться останній, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2025/26.

До його програми увійшли спринти, гонки переслідування та масстарти.

До вашої уваги розклад усіх гонок заключного етапу сезону Кубка світу з біатлону.

Розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону в Голменколлені

19 березня

17:15 — Спринт, 7,5 км, жінки

20 березня

17:15 — Спринт, 10 км, чоловіки

21 березня

14:45 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

17:15 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

22 березня

14:45 — Масстарт, 12,5 км, жінки

17:30 — Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.