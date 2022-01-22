Кубок світу з біатлону: стало відомо, чому виникла плутанина зі складом України на жіночу естафету

Кубок світу з біатлону: стало відомо, чому виникла плутанина зі складом України на жіночу естафету

Пояснення головного тренера жіночої збірної.

Збірна України фінішувала 11-ю в жіночій естафеті на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці.

Проте одним з ключових моментів гонки стала незрозумілість, хто бігтиме третій етап - Юлія Джима чи Анастасія Меркушина.

Спочатку на третьому етапі була заявлена Юлія Джима, але в день гонки було ухвалено рішення замінити її на Меркушину. Пізніше тренерський штаб вирішив повернути склад до первісного, але на старт перегонів все-таки вийшла Меркушина. Чому ж так сталося?

Пояснити ситуацію взявся головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"У правилах сказано, що за пів години до старту ми можемо змінити спортсменку. Тому вранці ми заявили Анастасію Меркушину замість Юлії Джими, а їм необхідно внести це було в систему (Siwidata). Не встигли і тому така була ситуація, що Юлія була в стартовому листі", - сказав Велепець у коментарі Суспільне Спорт.

За словами тренера, Джима отримала відпочинок і візьме участь у масстарті, який відбудеться в неділю, 23 січня. Початок гонки - о 16:15 за київським часом. Джима стала єдиною українкою, яка виступить у масстарті.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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