Кубок світу з біатлону: збірна України назвала склад на чоловічу естафету в Рупольдингу

Кубок світу з біатлону: збірна України назвала склад на чоловічу естафету в Рупольдингу

Гонка запланована на суботу, 15 січня.

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на естафету, яка відбудеться 15 січня в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу.

За "синьо-жовтих" на чотирьох етапах побіжать Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Раніше, 14 січня, відбулася жіноча естафета, де українська команда зуміла прорватися до топ-10.

У неділю, 16 січня, етап у Рупольдингу закриють жіноча та чоловіча гонки переслідування.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

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