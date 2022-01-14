Кубок світу з біатлону: збірна України назвала склад на чоловічу естафету в Рупольдингу

Гонка запланована на суботу, 15 січня.
Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на естафету, яка відбудеться 15 січня в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу.
За "синьо-жовтих" на чотирьох етапах побіжать Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Раніше, 14 січня, відбулася жіноча естафета, де українська команда зуміла прорватися до топ-10.
- У неділю, 16 січня, етап у Рупольдингу закриють жіноча та чоловіча гонки переслідування.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.
Читайте також:
За крок від "квітів": лідер збірної України фінішував у топ-10 в спринті на Кубку світу з біатлону
Рупольдинг-2022: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися
Україна здобула першу медаль сезону на Кубку світу з біатлону