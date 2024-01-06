Кубок світу з біатлону: збірна України назвали склади на естафети в Обергофі

Стало відомо, якими складами виступить збірна України в естафетних гонках на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі.

У складі чоловічої збірної України відбулася одна зміна порівняно з попередньою естафетою в австрійському Гогфільцені. Поза заявкою опинився Артем Тищенко, замість якого побіжить Віталій Мандзин.

Склад збірної України на чоловічу естафету: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин.

Склад збірної України на жіночу естафету не змінився після етапу в Гогфільцені. Єдина зміна пов'язана з розташуванням на етапах: Ірина Петренко розпочне гонку, а третьою бігтиме Анастасія Меркушина.

Склад збірної України на жіночу естафету: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко.

Класичні естафети в Обергофі відбудуться в неділю, 7 січня. Чоловіки вийдуть на старт о 12:30, а жінки – о 15:25 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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