Кубок України: результати матчів третього попереднього етапу

Ігри відбулися 31 серпня - 1 вересня.

31 серпня - 1 вересня відбулися матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу.

У третьому попередньому раунді брали участь 22 переможці другого попереднього етапу. До вашої уваги результати всіх поєдинків.

Вівторок, 31 серпня

"Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль) - 1:0

"Буковина" (Чернівці) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 1:1 (пен. 2:4)

"Карпати" (Львів) - "Волинь" (Луцьк) - 2:3 (д.ч.)

ЛНЗ (Черкаси) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:1

"Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир) - 1:0

"Чернігів" (Чернігів) - "Альянс" (Липова Долина) - 1:5

"Нікополь" (Нікополь) - "Таврія" (Сімферополь) - 0:3

"Балкани" (Зоря) - "ВПК-Агро" (Вишневе) - 1:3 (д.ч.)

"Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - 2:3

Середа, 1 вересня

"Скорук" (Томаківка) - "Металіст" (Харків) - 0:3

"Миколаїв" (Миколаїв) - "Вовчанськ" (Покотилівка) - 4:1

У четвертому раунді (1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/22). Базовий день проведення матчів - 22 вересня.

(1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/22). Базовий день проведення матчів - 22 вересня. В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.

до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Базовий день проведення матчів - 27 жовтня. Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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