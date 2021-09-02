Кубок України: результати матчів третього попереднього етапу

Ігри відбулися 31 серпня - 1 вересня.
31 серпня - 1 вересня відбулися матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу.
У третьому попередньому раунді брали участь 22 переможці другого попереднього етапу. До вашої уваги результати всіх поєдинків.
Вівторок, 31 серпня
"Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль) - 1:0
"Буковина" (Чернівці) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 1:1 (пен. 2:4)
"Карпати" (Львів) - "Волинь" (Луцьк) - 2:3 (д.ч.)
ЛНЗ (Черкаси) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:1
"Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир) - 1:0
"Чернігів" (Чернігів) - "Альянс" (Липова Долина) - 1:5
"Нікополь" (Нікополь) - "Таврія" (Сімферополь) - 0:3
"Балкани" (Зоря) - "ВПК-Агро" (Вишневе) - 1:3 (д.ч.)
"Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - 2:3
Середа, 1 вересня
"Скорук" (Томаківка) - "Металіст" (Харків) - 0:3
"Миколаїв" (Миколаїв) - "Вовчанськ" (Покотилівка) - 4:1
- У четвертому раунді (1/16 фіналу) виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/22). Базовий день проведення матчів - 22 вересня.
- В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.
- Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.