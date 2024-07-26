Кубок України з футболу-2024/25: результати жеребкування першого попереднього етапу

Базова дата матчів першого попереднього раунду – 3 серпня.
У п'ятницю, 26 липня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубка України сезону-2024/25.
У цьому раунді візьмуть участь 32 команди: 17 представників Першої ліги, 13 – Другої ліги та два делегати Асоціації аматорського футболу.
Базова дата матчів першого попереднього етапу – 3 серпня.
Кубок України з футболу-2024/25: пари першого попереднього етапу
"Вільхівці" (Вільхівці) – "Металіст" (Харків)
"Пробій" (Городенка) – "Хуст" (Хуст)
"Скала 1911" (Стрий) – "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) / "Минай" (Минай)
"Ужгород" (Ужгород) – "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
"Нива" (Тернопіль) – "Буковина" (Чернівці)
"Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) – "Агробізнес" (Волочиськ)
"Ревера 1908" (Івано-Франківськ) – "Поділля" (Хмельницький)
"Куликів" (Куликів) – "Нива" (Вінниця)
"Чернігів" (Чернігів) – "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)
"Діназ" (Вишгород) – "Кудрівка" (Кудрівка)
"Локомотив" (Київ) – "Лівий Берег" (Київ) / "Металіст 1925" (Харків)
"Реал Фарма" (Одеса) – ЮКСА (Тарасівка)
"Вікторія" (Суми) – "Металург" (Запоріжжя)
"Олімпія" (Савинці) – "Кремінь" (Кременчук)
"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) – "Маріуполь" (Маріуполь)
"Тростянець" (Тростянець) – "Полтава" (Полтава)
Фінал Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національного Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.
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