Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

29-30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

За їхніми підсумками визначаться учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Першим чвертьфіналістом національного кубка став "Рух", який у львівському дербі обіграв "Карпати". До "жовто-чорних" уже приєдналася "Олександрія", яка розгромила першоліговий клуб ЮКСА з Тарасівки.

Таким чином, до 1/4 фіналу Кубка України вже вийшли: "Рух" (Львів), "Буковина" (Чернівці) та "Олександрія".

Решта п'ять поєдинків 1/8 фіналу Кубка України відбудуться у середу, 30 жовтня. Зокрема київське "Динамо" зіграє з полтавською "Ворсклою", а донецький "Шахтар" побореться з луганською "Зорею".

Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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