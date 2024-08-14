Кубок України з футболу: результати жеребкування третього попереднього етапу

Базова дата матчів третього попереднього раунду – 21 серпня.
У середу, 14 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України сезону-2024/25.
У ньому взяли участь 16 команд – 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд УПЛ з найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.
Базова дата матчів третього попереднього раунду – 21 серпня.
Кубок України з футболу-2024/25: пари третього попереднього етапу
"Пробій" (Городенка) – "Інгулець" (Петрове)
"Минай" (Минай) – "Вікторія" (Суми)
"Карпати" (Львів) – "Чорноморець" (Одеса)
"Колос" (Ковалівка) – "Оболонь" (Київ)
"Металіст 1925" (Харків) – "Верес" (Рівне)
"Олімпія" (Савинці) – "Зоря" (Луганськ)
"Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) – "Буковина" (Чернівці)
"Кудрівка" (Кудрівка) – ЮКСА (Тарасівка)
Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національного Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.
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