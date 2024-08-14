Кубок України з футболу: результати жеребкування третього попереднього етапу

У середу, 14 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України сезону-2024/25.

У ньому взяли участь 16 команд – 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд УПЛ з найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.

Базова дата матчів третього попереднього раунду – 21 серпня.

Кубок України з футболу-2024/25: пари третього попереднього етапу

"Пробій" (Городенка) – "Інгулець" (Петрове)

"Минай" (Минай) – "Вікторія" (Суми)

"Карпати" (Львів) – "Чорноморець" (Одеса)

"Колос" (Ковалівка) – "Оболонь" (Київ)

"Металіст 1925" (Харків) – "Верес" (Рівне)

"Олімпія" (Савинці) – "Зоря" (Луганськ)

"Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) – "Буковина" (Чернівці)

"Кудрівка" (Кудрівка) – ЮКСА (Тарасівка)

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національного Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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