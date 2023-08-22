Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Усі поєдинки цієї стадії відбудуться 23 серпня.
У середу, 23 серпня, будуть зіграні матчі четвертого попереднього етапу (1/16 фіналу) розіграшу Кубка України з футболу сезону-2023/24.
У цій стадії турніру візьмуть участь вісім переможців третього попереднього етапу, а також вісім клубів української Прем'єр-ліги (9-16 місця за рейтингом) за підсумками минулого сезону.
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 1/16 фіналу національного кубка.
Зазначимо, що в 1/8 фіналу виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Базовий день матчів – 27 вересня.
Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.
|КУБОК УКРАЇНИ-2023/24
1/16 фіналу
|Середа, 23 серпня
|13:00
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
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|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|14:00
|АГРОБІЗНЕС
|_:_
|ПОЛІССЯ
|14:00
|МАРІУПОЛЬ
|_:_
|КОЛОС
|15:00
|ЗВЯГЕЛЬ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|16:00
|ГІРНИК-СПОРТ
|_:_
|МЕТАЛІСТ 1925
|16:00
|ЕПІЦЕНТР
|_:_
|ВЕРЕС
|17:00
|ВІКТОРІЯ
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|СКАЛА 1911
|_:_
|РУХ
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