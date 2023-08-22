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Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Кубок України з футболу / Фото: ФК Шахтар

Усі поєдинки цієї стадії відбудуться 23 серпня.

У середу, 23 серпня, будуть зіграні матчі четвертого попереднього етапу (1/16 фіналу) розіграшу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

У цій стадії турніру візьмуть участь вісім переможців третього попереднього етапу, а також вісім клубів української Прем'єр-ліги (9-16 місця за рейтингом) за підсумками минулого сезону.

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків 1/16 фіналу національного кубка.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Базовий день матчів – 27 вересня.

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

КУБОК УКРАЇНИ-2023/24
1/16 фіналу
Середа, 23 серпня
13:00 ЛІВИЙ БЕРЕГ   _:_   ЧОРНОМОРЕЦЬ
14:00 АГРОБІЗНЕС   _:_   ПОЛІССЯ
14:00 МАРІУПОЛЬ   _:_   КОЛОС
15:00 ЗВЯГЕЛЬ   _:_   ОБОЛОНЬ
16:00 ГІРНИК-СПОРТ   _:_   МЕТАЛІСТ 1925
16:00 ЕПІЦЕНТР   _:_   ВЕРЕС
17:00 ВІКТОРІЯ   _:_   ЛНЗ
17:00 СКАЛА 1911   _:_   РУХ

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