Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

За вихід до фіналу "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем", а "Полісся" позмагається з "Ворсклою".

3 – 4 квітня відбудуться півфінальні матчі Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Боротьбу за трофей продовжують чотири клуби: донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець", житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла".

Згідно з результатами жеребкування, за вихід до фіналу "Шахтар" побореться з "Чорноморцем", а "Полісся" зустрінеться з "Ворсклою".

Раніше повідомлялося, що фінал Кубка України з футболу-2023/24 відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу столична команда ще під керівництвом Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

КУБОК УКРАЇНИ-2023/24

1/2 фіналу Середа, 3 квітня 18:00 ШАХТАР _:_ ЧОРНОМОРЕЦЬ Четвер, 4 квітня 18:00 ПОЛІССЯ _:_ ВОРСКЛА

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