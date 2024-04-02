Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

За вихід до фіналу "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем", а "Полісся" позмагається з "Ворсклою".
3 – 4 квітня відбудуться півфінальні матчі Кубка України з футболу сезону-2023/24.
Боротьбу за трофей продовжують чотири клуби: донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець", житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла".
Згідно з результатами жеребкування, за вихід до фіналу "Шахтар" побореться з "Чорноморцем", а "Полісся" зустрінеться з "Ворсклою".
Раніше повідомлялося, що фінал Кубка України з футболу-2023/24 відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.
Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.
Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу столична команда ще під керівництвом Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.
|КУБОК УКРАЇНИ-2023/24
1/2 фіналу
|Середа, 3 квітня
|18:00
|ШАХТАР
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Четвер, 4 квітня
|18:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
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