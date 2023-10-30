Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Боротьбу за трофей продовжують вісім клубів.
Від 30 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.
На цьому етапі турніру зіграють вісім переможців 1/8 фіналу: 7 клубів УПЛ – донецький "Шахтар", "Олександрія", , житомирське "Полісся", київська "Оболонь", одеський "Чорноморець", полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря", а також єдиний представник Першої ліги сумська "Вікторія".
Чвертьфінальна стадія розпочнеться у понеділок, 30 жовтня, поєдинком між "Шахтарем" і "Вікторією".
У середу, 1 листопада, "Чорноморець" поміряється силами із "Зорею".
Ще два матчі 1/4 фіналу заплановано на четвер, 2 листопада: "Полісся" зійдеться з "Олександрією", а "Оболонь" зіграє проти "Ворскли".
Додамо, що останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.
Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу команда Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.
Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.
|КУБОК УКРАЇНИ-2023/24
1/4 фіналу
|Понеділок, 30 жовтня
|15:00
|ВІКТОРІЯ
|_:_
|ШАХТАР
|Середа, 1 листопада
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|ЗОРЯ
|Четвер, 2 листопада
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|ВОРСКЛА
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