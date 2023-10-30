Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Боротьбу за трофей продовжують вісім клубів.

Від 30 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

На цьому етапі турніру зіграють вісім переможців 1/8 фіналу: 7 клубів УПЛ – донецький "Шахтар", "Олександрія", , житомирське "Полісся", київська "Оболонь", одеський "Чорноморець", полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря", а також єдиний представник Першої ліги сумська "Вікторія".

Чвертьфінальна стадія розпочнеться у понеділок, 30 жовтня, поєдинком між "Шахтарем" і "Вікторією".

У середу, 1 листопада, "Чорноморець" поміряється силами із "Зорею".

Ще два матчі 1/4 фіналу заплановано на четвер, 2 листопада: "Полісся" зійдеться з "Олександрією", а "Оболонь" зіграє проти "Ворскли".

Додамо, що останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.

Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу команда Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

КУБОК УКРАЇНИ-2023/24

1/4 фіналу Понеділок, 30 жовтня 15:00 ВІКТОРІЯ _:_ ШАХТАР Середа, 1 листопада 15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ ЗОРЯ Четвер, 2 листопада 15:00 ПОЛІССЯ _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ 17:00 ОБОЛОНЬ ВОРСКЛА

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