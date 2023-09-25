Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

На цій стадії у боротьбу вступають гранди вітчизняного футболу – "Динамо" та "Шахтар".

26 – 27 вересня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

У цій стадії турніру візьмуть участь 16 команд: вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом) за підсумками минулого сезону.

Зокрема стартують у нинішньому розіграші національного кубка гранди вітчизняного футболу – "Шахтар" та "Динамо". У вівторок "гірники" зустрінуться з "Вересом", а в середу "біло-сині" зіграють у столичному дербі проти "Оболоні".

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Чинний віцечемпіон України "Дніпро-1" проведе поєдинок з новачком елітного дивізіону "Поліссям", яке несподівано йде на четвертій позиції в УПЛ.

Ще одним дуже цікавим протистоянням стане матч "Чорноморця" і "Кривбаса", які наразі сенсаційно розташовуються на третьому та другому місцях в турнірній таблиці УПЛ відповідно.

Останній поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між "Зорею" та першоліговим ФСК "Маріуполь" заплановано на 12 жовтня.

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

КУБОК УКРАЇНИ-2023/24

1/8 фіналу Вівторок, 26 вересня 15:00 РУХ _:_ ОЛЕКСАНДРІЯ 17:00 ВЕРЕС _:_ ШАХТАР Середа, 27 вересня 14:00 ВІКТОРІЯ _:_ МИНАЙ 15:00 ПОЛІССЯ _:_ ДНІПРО-1 17:00 ОБОЛОНЬ _:_ ДИНАМО 17:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ _:_ КРИВБАС 18:30 МЕТАЛІСТ 1925 _:_ ВОРСКЛА Четвер, 12 жовтня 13:00 ФСК МАРІУПОЛЬ _:_ ЗОРЯ

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