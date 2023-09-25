Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

На цій стадії у боротьбу вступають гранди вітчизняного футболу – "Динамо" та "Шахтар".
26 – 27 вересня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.
У цій стадії турніру візьмуть участь 16 команд: вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом) за підсумками минулого сезону.
Зокрема стартують у нинішньому розіграші національного кубка гранди вітчизняного футболу – "Шахтар" та "Динамо". У вівторок "гірники" зустрінуться з "Вересом", а в середу "біло-сині" зіграють у столичному дербі проти "Оболоні".
Читайте також: Верес – Шахтар, Оболонь – Динамо: де дивитися матчі 1/8 фіналу Кубка України
Чинний віцечемпіон України "Дніпро-1" проведе поєдинок з новачком елітного дивізіону "Поліссям", яке несподівано йде на четвертій позиції в УПЛ.
Ще одним дуже цікавим протистоянням стане матч "Чорноморця" і "Кривбаса", які наразі сенсаційно розташовуються на третьому та другому місцях в турнірній таблиці УПЛ відповідно.
Останній поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між "Зорею" та першоліговим ФСК "Маріуполь" заплановано на 12 жовтня.
- Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.
|КУБОК УКРАЇНИ-2023/24
1/8 фіналу
|Вівторок, 26 вересня
|15:00
|РУХ
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТАР
|Середа, 27 вересня
|14:00
|ВІКТОРІЯ
|_:_
|МИНАЙ
|15:00
|ПОЛІССЯ
|_:_
|ДНІПРО-1
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДИНАМО
|17:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|_:_
|КРИВБАС
|18:30
|МЕТАЛІСТ 1925
|_:_
|ВОРСКЛА
|Четвер, 12 жовтня
|13:00
|ФСК МАРІУПОЛЬ
|_:_
|ЗОРЯ
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