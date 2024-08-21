Кубок України з футболу: розклад і результати матчів третього попереднього етапу

Поєдинки відбудуться 21 та 22 серпня.
21-22 серпня будуть зіграні матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу сезону-2024/25.
На цій стадії зіграють 16 команд – 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд УПЛ з найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.
Ексклюзивна пряма трансляція матчу "Олімпія" – "Зоря" буде на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Поєдинок "Колос" – "Оболонь" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який також можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Кубок України з футболу-2024/25: розклад і результати матчів третього попереднього етапу
Середа, 21 серпня
13:00 "Олімпія" (Савинці) – "Зоря" (Луганськ)
15:00 "Пробій" (Городенка) – "Інгулець" (Петрове)
16:00 "Минай" (Минай) – "Вікторія" (Суми)
17:00 "Колос" (Ковалівка) – "Оболонь" (Київ)
17:00 "Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) – "Буковина" (Чернівці)
18:00 "Карпати" (Львів) – "Чорноморець" (Одеса)
Четвер, 22 серпня
13:00 "Кудрівка" (Кудрівка) – ЮКСА (Тарасівка)
17:00 "Металіст 1925" (Харків) – "Верес" (Рівне)
Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національного Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.
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