Кубок України з футболу: розклад і результати матчів третього попереднього етапу

21-22 серпня будуть зіграні матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють 16 команд – 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд УПЛ з найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.

Ексклюзивна пряма трансляція матчу "Олімпія" – "Зоря" буде на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Поєдинок "Колос" – "Оболонь" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який також можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Кубок України з футболу-2024/25: розклад і результати матчів третього попереднього етапу

Середа, 21 серпня

13:00 "Олімпія" (Савинці) – "Зоря" (Луганськ)

15:00 "Пробій" (Городенка) – "Інгулець" (Петрове)

16:00 "Минай" (Минай) – "Вікторія" (Суми)

17:00 "Колос" (Ковалівка) – "Оболонь" (Київ)

17:00 "Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) – "Буковина" (Чернівці)

18:00 "Карпати" (Львів) – "Чорноморець" (Одеса)

Четвер, 22 серпня

13:00 "Кудрівка" (Кудрівка) – ЮКСА (Тарасівка)

17:00 "Металіст 1925" (Харків) – "Верес" (Рівне)

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національного Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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