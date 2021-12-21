Кубок України з футболу: стали відомі дати та час матчів 1/4 фіналу

Поєдинки відбудуться навесні.
Українська асоціація футболу (УАФ) визначила дати та час початку матчів 1/4 фіналу Кубка України сезону-2021/22.
Чвертьфінальні поєдинки будуть зіграні від першого до третього березня.
Згідно з регламентом турніру, всі протистояння складаються з одного матчу. В 1/4 фіналу клуби з нижчим рейтингом проведуть зустрічі на своєму полі.
Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу
1 березня, 19:30 "Металіст" - "Зоря"
2 березня, 17:00 "Олександрія" - "Динамо"
2 березня, 19:30 "Львів" - "Шахтар"
3 березня, 19:30 "Дніпро-1" - "Ворскла"
- Матчі 1/2 фіналу заплановано на 20 квітня 2022 року.
- Володар трофея визначиться 11 травня 2022 року.
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