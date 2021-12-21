Кубок України з футболу: стали відомі дати та час матчів 1/4 фіналу

Кубок України з футболу: стали відомі дати та час матчів 1/4 фіналу

Поєдинки відбудуться навесні.

Українська асоціація футболу (УАФ) визначила дати та час початку матчів 1/4 фіналу Кубка України сезону-2021/22.

Чвертьфінальні поєдинки будуть зіграні від першого до третього березня.

Згідно з регламентом турніру, всі протистояння складаються з одного матчу. В 1/4 фіналу клуби з нижчим рейтингом проведуть зустрічі на своєму полі.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу

1 березня, 19:30 "Металіст" - "Зоря"

2 березня, 17:00 "Олександрія" - "Динамо"

2 березня, 19:30 "Львів" - "Шахтар"

3 березня, 19:30 "Дніпро-1" - "Ворскла"

Матчі 1/2 фіналу заплановано на 20 квітня 2022 року.

Володар трофея визначиться 11 травня 2022 року.

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