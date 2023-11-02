Кубок України з футболу: визначилися всі учасники 1/2 фіналу

Півфінальні поєдинки турніру заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата).

Від 30 жовтня до 2 листопада відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24. За їхніми підсумками визначилися півфіналісти турніру.

Боротьбу за трофей продовжать донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець", житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла".

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над сумською "Вікторією", яка виступає в Першій лізі. В інших чвертьфінальних матчах зустрічалися між собою лише клуби елітного дивізіону: "Чорноморець" розтоптав "Зорю", "Полісся" у серії пенальті здолало "Олександрію", а "Ворскла" розбила "Оболонь".

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.

Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу команда Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

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