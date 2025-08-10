Кубок України з футболу-2025/26: результати матчів кваліфікаційного раунду

Кубок України з футболу / © УАФ

Від 8 до 10 серпня відбулися матчі кваліфікаційного раунду Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграли 16 команд. Вісім переможців вийшли до 1/32 фіналу.

У разі нічиєї в основний час переможець визначався в серії пенальті – без додаткових таймів.

Кубок України-2025/26: результати матчів кваліфікаційного раунду

"IRON" (Запоріжжя) – "Новоукраїнка" (Кіровоградська обл.) – 5:1

"Легія" (Київ) – "Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.) – 0:4

"Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.) – "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.) – 1:1 (пен. 3:4)

"Карбон" (Черкаси) – "Пальміра" (Одеса) – 2:1

"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "NIKA SMK" (Богодухів, Харківська обл.) – 4:0

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) – "Луцьксантехмонтаж №536" (Волинська обл.) – 1:0

"Фазенда" (Чернівці) – "Медея-Невицький замок" (Закарпатська обл.) – 1:1 (пен. 4:3)

"Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) – "Агрон" (Тернопільська обл.) – 0:0 (пен. 5:3)

В 1/32 фіналу Кубка України візьмуть участь:

8 переможців кваліфікаційного раунду;

32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг);

4 представники ААФУ: "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.), "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.), "Корміл" (Яворів, Львівська обл.), "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.);

12 команд української Прем'єр-ліги.

Базові дати матчів 1/32 фіналу: 23-24 серпня 2025 року.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".