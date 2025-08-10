ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Кубок України з футболу-2025/26: результати матчів кваліфікаційного раунду

Вісім переможців вийшли до 1/32 фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

Від 8 до 10 серпня відбулися матчі кваліфікаційного раунду Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграли 16 команд. Вісім переможців вийшли до 1/32 фіналу.

У разі нічиєї в основний час переможець визначався в серії пенальті – без додаткових таймів.

Кубок України-2025/26: результати матчів кваліфікаційного раунду

"IRON" (Запоріжжя) – "Новоукраїнка" (Кіровоградська обл.) – 5:1

"Легія" (Київ) – "Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.)0:4

"Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.) – "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.) 1:1 (пен. 3:4)

"Карбон" (Черкаси) – "Пальміра" (Одеса) – 2:1

"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "NIKA SMK" (Богодухів, Харківська обл.) – 4:0

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) – "Луцьксантехмонтаж №536" (Волинська обл.) – 1:0

"Фазенда" (Чернівці) – "Медея-Невицький замок" (Закарпатська обл.) – 1:1 (пен. 4:3)

"Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) – "Агрон" (Тернопільська обл.) – 0:0 (пен. 5:3)

В 1/32 фіналу Кубка України візьмуть участь:

  • 8 переможців кваліфікаційного раунду;

  • 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг);

  • 4 представники ААФУ: "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.), "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.), "Корміл" (Яворів, Львівська обл.), "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.);

  • 12 команд української Прем'єр-ліги.

Базові дати матчів 1/32 фіналу: 23-24 серпня 2025 року.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie