- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 206
- Час на прочитання
- 1 хв
Кубок України з футболу-2025/26: результати жеребкування 1/32 фіналу
Базові дати матчів 1/32 фіналу Кубка України з футболу – 23-24 серпня.
У середу, 13 серпня, відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
На цій стадії турніру зіграють 56 команд:
8 переможців кваліфікаційного раунду;
32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг);
4 представники ААФУ: "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.), "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.), "Корміл" (Яворів, Львівська обл.), "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.);
12 команд української Прем'єр-ліги (без учасників єврокубків).
Базові дати матчів 1/32 фіналу Кубка України з футболу – 23-24 серпня.
Чотири представники України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія") розпочнуть виступ з 1/16 фіналу.
Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України-2025/26
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".