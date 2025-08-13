ТСН у соціальних мережах

Проспорт
206
1 хв

Кубок України з футболу-2025/26: результати жеребкування 1/32 фіналу

Базові дати матчів 1/32 фіналу Кубка України з футболу – 23-24 серпня.

Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

У середу, 13 серпня, відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють 56 команд:

  • 8 переможців кваліфікаційного раунду;

  • 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг);

  • 4 представники ААФУ: "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.), "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.), "Корміл" (Яворів, Львівська обл.), "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.);

  • 12 команд української Прем'єр-ліги (без учасників єврокубків).

Чотири представники України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія") розпочнуть виступ з 1/16 фіналу.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України-2025/26

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України / © УАФ

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України / © УАФ

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

