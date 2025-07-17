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Кубок України з футболу-2025/26: результати жеребкування кваліфікаційного раунду
Базові дати матчів кваліфікаційного раунду – 9-10 серпня 2025 року.
У четвер, 17 липня, у київському Будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України з футболу сезону-2025/26.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у сезоні-2025/26 участь у турнірі візьме рекордна за часів війни кількість команд – 68. Змагання охоплюватимуть представників усіх рівнів українського футболу – від елітних клубів до регіональних команд.
У кваліфікаційному раунді візьмуть участь 16 команд із регіональних змагань. Вісім переможців пройдуть до 1/32 фіналу. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.
Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України-2025/26
"Фазенда" (Чернівці) – "Медея-Невицький замок" (Закарпатська обл.)
"Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.) – "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.)
"Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) – "Агрон" (Тернопільська обл.)
"Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) – "Луцьксантехмонтаж №536" (Волинська обл.)
"Легія" (Київ) – "Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.)
"Карбон" (Черкаси) – "Пальмира" (Одеса)
"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "NIKA SMK" (Богодухів, Харківська обл.)
"IRON" (Запоріжжя) – "Новоукраїнка" (Кіровоградська обл.)
Базові дати матчів кваліфікаційного раунду – 9-10 серпня 2025 року.
В 1/32 фіналу Кубка України візьмуть участь:
8 переможців кваліфікаційного раунду;
32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг);
4 представники ААФУ: "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.), "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.), "Корміл" (Яворів, Львівська обл.), "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.);
12 команд української Прем'єр-ліги.
Базові дати матчів 1/32 фіналу: 23-24 серпня 2025 року.
Також було презентовано новий трофей Кубку України – це козацька булава як символ сили та непереможності.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".