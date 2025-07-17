Кубок України з футболу-2025/26: результати жеребкування кваліфікаційного раунду

Кубок України з футболу / © ФК Шахтар

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У четвер, 17 липня, у київському Будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у сезоні-2025/26 участь у турнірі візьме рекордна за часів війни кількість команд – 68. Змагання охоплюватимуть представників усіх рівнів українського футболу – від елітних клубів до регіональних команд.

У кваліфікаційному раунді візьмуть участь 16 команд із регіональних змагань. Вісім переможців пройдуть до 1/32 фіналу. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.

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Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України-2025/26

"Фазенда" (Чернівці) – "Медея-Невицький замок" (Закарпатська обл.)

"Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.) – "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.)

"Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) – "Агрон" (Тернопільська обл.)

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) – "Луцьксантехмонтаж №536" (Волинська обл.)

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"Легія" (Київ) – "Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.)

"Карбон" (Черкаси) – "Пальмира" (Одеса)

"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "NIKA SMK" (Богодухів, Харківська обл.)

"IRON" (Запоріжжя) – "Новоукраїнка" (Кіровоградська обл.)

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Базові дати матчів кваліфікаційного раунду – 9-10 серпня 2025 року.

В 1/32 фіналу Кубка України візьмуть участь:

8 переможців кваліфікаційного раунду;

32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг);

4 представники ААФУ: "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.), "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.), "Корміл" (Яворів, Львівська обл.), "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.);

12 команд української Прем'єр-ліги.

Базові дати матчів 1/32 фіналу: 23-24 серпня 2025 року.

Також було презентовано новий трофей Кубку України – це козацька булава як символ сили та непереможності.

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Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".