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Кубок України з футболу: де і коли дивитися матчі 1/2 фіналу
За вихід до фіналу "Буковина" позмагається з "Динамо", а "Полісся" зіграє з "Шахтарем".
У середу, 23 квітня, відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.
За вихід до фіналу "Буковина" позмагаєтьсяя з "Динамо", а "Полісся" зіграє з "Шахтарем".
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу. Розповідаємо, де можна буде подивитися півфінальні поєдинки національного Кубка.
Де дивитися матчі 1/2 фіналу Кубка України
Середа, 23 квітня
16:00 "Буковина" (Чернівці) – "Динамо" (Київ) YouTube-канал DiviSport
18:00 "Полісся" (Житомир) – "Шахтар" (Донецьк) YouTube-канал "Полісся"
Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.