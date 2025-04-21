Кубок України з футболу: де і коли дивитися матчі 1/2 фіналу

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У середу, 23 квітня, відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

За вихід до фіналу "Буковина" позмагаєтьсяя з "Динамо", а "Полісся" зіграє з "Шахтарем".

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу. Розповідаємо, де можна буде подивитися півфінальні поєдинки національного Кубка.

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Де дивитися матчі 1/2 фіналу Кубка України

Середа, 23 квітня

16:00 "Буковина" (Чернівці) – "Динамо" (Київ) YouTube-канал DiviSport

18:00 "Полісся" (Житомир) – "Шахтар" (Донецьк) YouTube-канал "Полісся"

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.