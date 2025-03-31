Кубок України з футболу: де і коли дивитися матчі 1/4 фіналу

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1-2 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

На цій стадії турніру зіграють вісім команд: шість представників УПЛ ("Рух", "Олександрія", "Полісся", "Динамо", "Шахтар", "Верес") та два клуби Першої ліги ("Вікторія", "Буковина").

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. Розповідаємо, де можна буде подивитися чвертьфінальні поєдинки національного кубка.

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Зазначимо, що матчі "Олександрія" – "Шахтар" і "Рух" – "Динамо" транслюватиме у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.

Де дивитися матчі 1/4 фіналу Кубка України

Вівторок, 1 квітня

13:00 "Буковина" (Чернівці) – "Вікторія" (Суми) телеканал DiviSport, YouTube-канал DiviSport, YouTube-канал ФК "Буковина"

Середа, 2 квітня

14:00 "Олександрія" (Олександрія) – "Шахтар" (Донецьк) UPL.TV

18:00 "Верес" (Рівне) – "Полісся" (Житомир) YouTube-канал Veres TV (для спонсорів)

18:00 "Рух" (Львів) – "Динамо" (Київ) UPL.TV

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.