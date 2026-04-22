ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Кубок України з футболу: хто, коли та де зіграє у фіналі турніру

Володаря трофею визначать київське "Динамо" та "Чернігів".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок України з футболу / © ФК Динамо Київ

За підсумками матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 визначилися фіналісти турніру.

Трофей у вирішальному поєдинку розіграють київське "Динамо" та "Чернігів".

У першому півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а в другому "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".

Наразі "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ, а "Чернігів" перебуває на 12-й позиції в Першій лізі.

Фінальний матч Кубка України відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Номінальним господарем поєдинку буде "Чернігів".

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії фіналістом Кубка України, який представляє Першу лігу. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні 2018/19.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie