Кубок України з футболу: хто, коли та де зіграє у фіналі турніру
Володаря трофею визначать київське "Динамо" та "Чернігів".
За підсумками матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 визначилися фіналісти турніру.
Трофей у вирішальному поєдинку розіграють київське "Динамо" та "Чернігів".
У першому півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а в другому "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".
Наразі "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ, а "Чернігів" перебуває на 12-й позиції в Першій лізі.
Фінальний матч Кубка України відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Номінальним господарем поєдинку буде "Чернігів".
Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії фіналістом Кубка України, який представляє Першу лігу. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні 2018/19.
Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".