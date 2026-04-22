Кубок України з футболу: хто, коли та де зіграє у фіналі турніру

Кубок України з футболу / © ФК Динамо Київ

За підсумками матчів 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26 визначилися фіналісти турніру.

Трофей у вирішальному поєдинку розіграють київське "Динамо" та "Чернігів".

У першому півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а в другому "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".

Наразі "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ, а "Чернігів" перебуває на 12-й позиції в Першій лізі.

Фінальний матч Кубка України відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Номінальним господарем поєдинку буде "Чернігів".

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії фіналістом Кубка України, який представляє Першу лігу. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні 2018/19.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".