Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/16 фіналу

В 1/16 фіналу зіграють переможці пар 1/32 фіналу та чотири представники України в єврокубках.

"Вікторія" (Суми)

"Вікторія" (Суми) / facebook.com/viktoriyafc

Від 22 до 25 серпня відбуваються матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У них беруть участь 56 команд: 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг), 4 представники ААФУ та 12 команд української Прем'єр-ліги (без учасників єврокубків).

Переможці 28 поєдинків вийдуть до 1/16 фіналу, де до них приєднаються чотири представники України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія").

До вашої уваги список клубів, які вже забезпечили собі участь в 1/16 фіналу національного Кубка.

Кубок України: клуби-учасники 1/16 фіналу

  • "Динамо" (Київ)

  • "Шахтар" (Донецьк)

  • "Полісся" (Житомир)

  • "Олександрія" (Олександрія)

  • "Металіст" (Харків)

  • "Вікторія" (Суми)

  • "Інгулець" (Петрове)

  • "Локомотив" (Київ)

Список доповнюється.

Усі матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу можна подивитися у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

