- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/16 фіналу
В 1/16 фіналу зіграють переможці пар 1/32 фіналу та чотири представники України в єврокубках.
Від 22 до 25 серпня відбуваються матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
У них беруть участь 56 команд: 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг), 4 представники ААФУ та 12 команд української Прем'єр-ліги (без учасників єврокубків).
Переможці 28 поєдинків вийдуть до 1/16 фіналу, де до них приєднаються чотири представники України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія").
До вашої уваги список клубів, які вже забезпечили собі участь в 1/16 фіналу національного Кубка.
Кубок України: клуби-учасники 1/16 фіналу
"Динамо" (Київ)
"Шахтар" (Донецьк)
"Полісся" (Житомир)
"Олександрія" (Олександрія)
"Металіст" (Харків)
"Вікторія" (Суми)
"Інгулець" (Петрове)
"Локомотив" (Київ)
Список доповнюється.
Усі матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу можна подивитися у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".