Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/2 фіналу

Від 3 до 17 березня відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У них беруть участь клуби, які здобули перемоги в поєдинках 1/8 фіналу.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

До вашої уваги список команд, які вже пробилися до півфіналу національного Кубка.

Кубок України з футболу: клуби-учасники 1/2 фіналу

УПЛ: "Динамо" (Київ),

Перша ліга: "Буковина" (Чернівці)

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".