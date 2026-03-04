ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/2 фіналу

Список клубів, які пробилися до півфіналу національного Кубка.

"Буковина"

"Буковина" / facebook.com/FSCBC

Від 3 до 17 березня відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У них беруть участь клуби, які здобули перемоги в поєдинках 1/8 фіналу.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

До вашої уваги список команд, які вже пробилися до півфіналу національного Кубка.

Кубок України з футболу: клуби-учасники 1/2 фіналу

  • УПЛ: "Динамо" (Київ),

  • Перша ліга: "Буковина" (Чернівці)

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

