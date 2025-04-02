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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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994
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1 хв

Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/2 фіналу, коли жеребкування

Жеребкування півфінальної стадії національного кубка відбудеться 3 квітня.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Буковина"

"Буковина" / © facebook.com/FSCBC

1-2 квітня відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

За їхніми підсумками визначаться учасники півфінальної стадії турніру.

Першим півфіналістом національного кубка стала "Буковина" з Чернівців, яка у чвертьфіналі здолала іншого представника Першої ліги – сумську "Вікторію".

До півфіналу турніру вже також вийшов донецький "Шахтар", який в екстратаймах вирвав перемогу над "Олександрією".

Ще два півфіналісти Кубка України визначаться у матчах "Верес" – "Полісся" та "Рух" – "Динамо", які відбудуться 2 квітня (початок – о 18:00).

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 3 квітня. Початок церемонії – о 14:00.

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

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