Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/2 фіналу, коли жеребкування

"Буковина" / © facebook.com/FSCBC

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1-2 квітня відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

За їхніми підсумками визначаться учасники півфінальної стадії турніру.

Першим півфіналістом національного кубка стала "Буковина" з Чернівців, яка у чвертьфіналі здолала іншого представника Першої ліги – сумську "Вікторію".

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До півфіналу турніру вже також вийшов донецький "Шахтар", який в екстратаймах вирвав перемогу над "Олександрією".

Ще два півфіналісти Кубка України визначаться у матчах "Верес" – "Полісся" та "Рух" – "Динамо", які відбудуться 2 квітня (початок – о 18:00).

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 3 квітня. Початок церемонії – о 14:00.

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.