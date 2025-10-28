- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу
Список клубів, які пробилися до чвертьфіналу національного Кубка.
Від 28 до 30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
У них беруть участь клуби, які подолали стадію 1/16 фіналу. Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до наступного раунду.
До вашої уваги список команд, які вже пробилися до чвертьфіналу національного Кубка.
Кубок України з футболу: клуби-учасники 1/4 фіналу
"Чернігів" (Чернігів)
"Буковина" (Чернівці)
"Локомотив" (Київ)
Список буде доповнюватися.
Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.
Зазначимо, що вже в 1/8 фіналу в очній дуелі зійдуться гранди українського футболу – київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Класичне відбудеться у середу, 29 жовтня, та розпочнеться о 18:00.
На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".