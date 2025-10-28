Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

"Локомотив" (Київ) / facebook.com/fc.lokomotyv.ua

Від 28 до 30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У них беруть участь клуби, які подолали стадію 1/16 фіналу. Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до наступного раунду.

До вашої уваги список команд, які вже пробилися до чвертьфіналу національного Кубка.

Кубок України з футболу: клуби-учасники 1/4 фіналу

"Чернігів" (Чернігів)

"Буковина" (Чернівці)

"Локомотив" (Київ)

Список буде доповнюватися.

Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.

Зазначимо, що вже в 1/8 фіналу в очній дуелі зійдуться гранди українського футболу – київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Класичне відбудеться у середу, 29 жовтня, та розпочнеться о 18:00.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".