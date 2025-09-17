ТСН у соціальних мережах

Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/8 фіналу

Список клубів, які пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка.

"Вікторія" (Суми)

"Вікторія" (Суми) / facebook.com/viktoriyafc

Від 17 до 24 вересня відбуваються матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У них беруть участь 32 клуби: 28 переможців 1/32 фіналу та чотири представники України в поточному розіграші єврокубків – "Динамо", "Шахтар", "Полісся", "Олександрія".

Переможці 16 поєдинків вийдуть до наступного раунду. До вашої уваги список команд, які вже пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка.

Кубок України з футболу: клуби-учасники 1/8 фіналу

  • ЛНЗ (Черкаси)

  • "Кривбас" (Кривий Ріг) – є ризик технічної поразки для криворізького клубу, тому що в матчі з "Черніговом" після заміни на 69-й хвилині на полі опинилося одразу 8 легіонерів замість 7 дозволених

  • "Шахтар" (Донецьк)

  • "Вікторія" (Суми)

Список буде доповнюватися.

Усі матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу можна подивитися у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

