Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/8 фіналу
Список клубів, які пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка.
Від 17 до 24 вересня відбуваються матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
У них беруть участь 32 клуби: 28 переможців 1/32 фіналу та чотири представники України в поточному розіграші єврокубків – "Динамо", "Шахтар", "Полісся", "Олександрія".
Переможці 16 поєдинків вийдуть до наступного раунду. До вашої уваги список команд, які вже пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка.
Кубок України з футболу: клуби-учасники 1/8 фіналу
ЛНЗ (Черкаси)
"Кривбас" (Кривий Ріг) – є ризик технічної поразки для криворізького клубу, тому що в матчі з "Черніговом" після заміни на 69-й хвилині на полі опинилося одразу 8 легіонерів замість 7 дозволених
"Шахтар" (Донецьк)
"Вікторія" (Суми)
Список буде доповнюватися.
Усі матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу можна подивитися у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".