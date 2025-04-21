Кубок України з футболу: прогнози букмекерів на матчі 1/2 фіналу

"Полісся" – "Шахтар" / © ФК Полісся

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У середу, 23 квітня, відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

На трофей продовжують претендувати чотири клуби: три представники УПЛ ("Полісся", "Динамо", "Шахтар") та "Буковина", яка виступає в Першій лізі (другому за силою дивізіоні – прим.).

За вихід до фіналу "Буковина" позмагається з "Динамо", а "Полісся" зіграє з "Шахтарем".

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Розповідаємо, як букмекери оцінюють шанси команд у півфінальних протистояннях, що складатимуться з одного матчу.

Прогноз букмекерів на матч Буковина – Динамо

Абсолютним фаворитом першого півфінального матчу (23 квітня, 16:00) букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия – 6,00. Виграш чернівецького клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 14,00.

На прохід підопічних Олександа Шовковського до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,06. Вихід "Буковини" до фіналу турніру – 7,50.

Прогноз букмекерів на матч Полісся – Шахтар

У другому півфіналі (23 квітня, 18:00) букмекери віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу донеччан в основний час становить 1,72. Нічия – 3,95. Виграш житомирців за підсумками 90 хвилин матчу – 4,50.

На вихід "гірників" до фіналу пропонують поставити з коефіцієнтом 1,37. Завоювання "Поліссям" путівки до фіналу турніру – 2,91.