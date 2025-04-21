ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

Кубок України з футболу: прогнози букмекерів на матчі 1/2 фіналу

Дивіться котирування букмекерів на півфінальні поєдинки національного Кубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Шахтар"

"Полісся" – "Шахтар" / © ФК Полісся

У середу, 23 квітня, відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

На трофей продовжують претендувати чотири клуби: три представники УПЛ ("Полісся", "Динамо", "Шахтар") та "Буковина", яка виступає в Першій лізі (другому за силою дивізіоні – прим.).

За вихід до фіналу "Буковина" позмагається з "Динамо", а "Полісся" зіграє з "Шахтарем".

Розповідаємо, як букмекери оцінюють шанси команд у півфінальних протистояннях, що складатимуться з одного матчу.

Прогноз букмекерів на матч Буковина – Динамо

Абсолютним фаворитом першого півфінального матчу (23 квітня, 16:00) букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия – 6,00. Виграш чернівецького клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 14,00.

На прохід підопічних Олександа Шовковського до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,06. Вихід "Буковини" до фіналу турніру – 7,50.

Прогноз букмекерів на матч Полісся – Шахтар

У другому півфіналі (23 квітня, 18:00) букмекери віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу донеччан в основний час становить 1,72. Нічия – 3,95. Виграш житомирців за підсумками 90 хвилин матчу – 4,50.

На вихід "гірників" до фіналу пропонують поставити з коефіцієнтом 1,37. Завоювання "Поліссям" путівки до фіналу турніру – 2,91.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
359
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie