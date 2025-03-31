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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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243
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Кубок України з футболу: прогнози букмекерів на матчі 1/4 фіналу

Дивіться котирування букмекерів на чвертьфінальні поєдинки національного кубка.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Олександрія"

"Шахтар" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

1 та 2 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Учасниками цієї стадії турніру стануть вісім команд: шість представників УПЛ ("Рух", "Олександрія""Полісся", "Динамо", "Шахтар", "Верес") та два клуби Першої ліги ("Вікторія", "Буковина").

Розповідаємо, як букмекери оцінюють шанси команд у чвертьфінальних протистояннях, що складатимуться з одного матчу.

Прогноз букмекерів на матч Буковина – Вікторія

Фаворитом першого чвертьфінального матчу (1 квітня, 13:00) аналітики вважають "Буковину". На перемогу чернівецького клубу в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,17. Нічия – 3,00. Виграш сумської команди за підсумками 90 хвилин гри – 3,80.

На прохід "Буковини" до півфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,55. Вихід "Вікторії" до 1/2 фіналу – 2,39.

Прогноз букмекерів на матч Олександрія – Шахтар

Абсолютним фаворитом другого чвертьфіналу (2 квітня, 14:00) букмекери називають "Шахтар". Коефіцієнт на перемогу донеччан в основний час становить 1,71. Нічия – 4,10. Виграш олександрійців за підсумками 90 хвилин матчу – 5,70.

На вихід "гірників" до півфіналу пропонують поставити з коефіцієнтом 1,32. Підсумковий успіх команди Руслана Ротаня – 3,35.

Прогноз букмекерів на матч Верес – Полісся

У третьому чвертьфіналі (2 квітня, 18:00) букмекери віддають перевагу житомирському клубу. Перемога "Полісся" в основний час оцінена коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,25. Тріумф рівненського колективу за підсумками 90 хвилин зустрічі – 3,40.

Ймовірність виходу "Полісся" до півфіналу оцінюється коефіцієнтом 1,60. Прохід "Вереса" до наступного раунду – 2,23.

Прогноз букмекерів на матч Рух – Динамо

В останньому чвертьфіналі (2 квітня, 18:00) беззаперечним фаворитом вважається "Динамо". На виграш команди Олександра Шовковського в основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,37. Нічия – 4,90. Перемога львів'ян за підсумками 90 хвилин поєдинку – 8,20.

На вихід "біло-синіх" до півфіналу є можливість поставити з коефіцієнтом 1,15. Тріумф "Руха" з урахуванням екстратаймів і серії пенальті – 4,90.

Раніше ми розповідали, де дивитися матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

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