Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/16 фіналу
На цій стадії в боротьбу вступають представники України в єврокубках – "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія".
У четвер, 28 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
На цій стадії турніру зіграють 32 клуби: 28 переможців 1/32 фіналу та чотири представники України в єврокубках – "Динамо", "Шахтар", "Полісся", "Олександрія".
Жереб був абсолютно "сліпим", будь-хто міг випасти будь-кому.
Тріумфатори одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
"Інгулець" (Петрове) – "Поділля" (Хмельницький)
"Нива" (Вінниця) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Чернігів" (Чернігів) – "Кривбас" (Кривий Ріг)
"Олександрія" (Олександрія) – "Динамо" (Київ)
"Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Чорноморець" (Одеса)
"Локомотив" (Київ) – "Верес" (Рівне)
"Металіст" (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)
"Полтава" (Полтава) – "Нива" (Тернопіль)
"Металург" (Запоріжжя) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
"Буковина" (Чернівці) – "Карпати" (Львів)
"Вікторія" (Суми) – "Лівий берег" (Київ)
"Металіст 1925" (Харків) – "Колос" Полонне (Хмельницька обл.)
"Агробізнес" (Волочиськ) – "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.)
"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "Лісне" (Київ)
"Полісся" Ставки (Київська обл.) – "Шахтар" (Донецьк)
"Полісся" (Житомир) – "Рух" (Львів)
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".