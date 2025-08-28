Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/16 фіналу

Кубок України з футболу / © УАФ

Реклама

У четвер, 28 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють 32 клуби: 28 переможців 1/32 фіналу та чотири представники України в єврокубках – "Динамо", "Шахтар", "Полісся", "Олександрія".

Жереб був абсолютно "сліпим", будь-хто міг випасти будь-кому.

Реклама

Тріумфатори одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

"Інгулець" (Петрове) – "Поділля" (Хмельницький)

"Нива" (Вінниця) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)

"Чернігів" (Чернігів) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

Реклама

"Олександрія" (Олександрія) – "Динамо" (Київ)

"Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Чорноморець" (Одеса)

"Локомотив" (Київ) – "Верес" (Рівне)

"Металіст" (Харків) – ЛНЗ (Черкаси)

Реклама

"Полтава" (Полтава) – "Нива" (Тернопіль)

"Металург" (Запоріжжя) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

"Буковина" (Чернівці) – "Карпати" (Львів)

"Вікторія" (Суми) – "Лівий берег" (Київ)

Реклама

"Металіст 1925" (Харків) – "Колос" Полонне (Хмельницька обл.)

"Агробізнес" (Волочиськ) – "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.)

"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "Лісне" (Київ)

"Полісся" Ставки (Київська обл.) – "Шахтар" (Донецьк)

Реклама

"Полісся" (Житомир) – "Рух" (Львів)

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".