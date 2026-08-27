Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/16 фіналу

Кубок України з футболу / © ФК Динамо Київ

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У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

На цій стадії турніру зіграють 32 клуби: 28 переможців матчів 1/32 фіналу та 4 представники України в нинішньому єврокубковому сезоні — "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.

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Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

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Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

"Куликів-Білка" — "Верес"

"Тростянець" — "Чернігів"

"Вікторія" — "Металіст"

"Буковина" — ЛНЗ

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"Нива" Вінниця — "Динамо"

"Агробізнес" — "Лівий Берег"

"Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) — "Харків"

"Олімпія" Савинці — "Кривбас"

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"Маяк" Сарни — "Базис" Кочубіївка

"Карбон" Черкаси — "Епіцентр"

"Пробій" — "Олександрія"

"Полісся" — "Кудрівка"

"Фенікс-Маріуполь" — "Зоря"

"Колос" — "Карпати"

"Новий Розділ" — "Агротех" Тишківка

"Вільхівці" Закарпатська область — "Шахтар"

Матчі 1/16 фіналу Кубка України заплановані на 8–10 вересня, а поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 27–29 жовтня. Вирішальні стадії відбудуться 2027 року. Чвертьфінали: 2–4 березня, півфінали: 20–22 квітня, фінал: 19 травня.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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