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Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/16 фіналу
Матчі 1/16 фіналу Кубка України заплановані на 8–10 вересня.
У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
На цій стадії турніру зіграють 32 клуби: 28 переможців матчів 1/32 фіналу та 4 представники України в нинішньому єврокубковому сезоні — "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
"Куликів-Білка" — "Верес"
"Тростянець" — "Чернігів"
"Вікторія" — "Металіст"
"Буковина" — ЛНЗ
"Нива" Вінниця — "Динамо"
"Агробізнес" — "Лівий Берег"
"Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) — "Харків"
"Олімпія" Савинці — "Кривбас"
"Маяк" Сарни — "Базис" Кочубіївка
"Карбон" Черкаси — "Епіцентр"
"Пробій" — "Олександрія"
"Полісся" — "Кудрівка"
"Фенікс-Маріуполь" — "Зоря"
"Колос" — "Карпати"
"Новий Розділ" — "Агротех" Тишківка
"Вільхівці" Закарпатська область — "Шахтар"
Матчі 1/16 фіналу Кубка України заплановані на 8–10 вересня, а поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 27–29 жовтня. Вирішальні стадії відбудуться 2027 року. Чвертьфінали: 2–4 березня, півфінали: 20–22 квітня, фінал: 19 травня.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).