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Кубок України з футболу розіграють у новому форматі: що змінилося
Формат національного Кубка зазнає змін вже у сезоні-2025/26.
Українська асоціація футболу (УАФ) змінила формат чоловічого Кубка України з футболу на сезон-2025/26.
Про це повідомляється на офіційній сторінці УАФ в Instagram.
Новий формат Кубка України з футболу
Старт із кваліфікації серед переможців регіональних кубків.
З 1/32 – до гри приєднуються клуби УПЛ (без учасників єврокубків).
В 1/16 – ще 4 клуби, які представляють Україну в Європі.
Один раунд – один матч. Без додаткового часу. Одразу серія післяматчевих пенальті.
Максимально сліпий жереб: "Шахтар" або "Динамо" можуть грати між собою, або проти аматорів.
Усі матчі – в прямому ефірі на УПЛ ТБ.
Вперше за багато років – новий трофей.
Відкриття турніру та жеребкування кваліфікаційного раунду вже зовсім скоро. Базова дата перших матчів – 9-10 серпня.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".