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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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88
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Кубок України з футболу розіграють у новому форматі: що змінилося

Формат національного Кубка зазнає змін вже у сезоні-2025/26.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © ФК Шахтар

Українська асоціація футболу (УАФ) змінила формат чоловічого Кубка України з футболу на сезон-2025/26.

Про це повідомляється на офіційній сторінці УАФ в Instagram.

Новий формат Кубка України з футболу

  • Старт із кваліфікації серед переможців регіональних кубків.

  • З 1/32 – до гри приєднуються клуби УПЛ (без учасників єврокубків).

  • В 1/16 – ще 4 клуби, які представляють Україну в Європі.

  • Один раунд – один матч. Без додаткового часу. Одразу серія післяматчевих пенальті.

  • Максимально сліпий жереб: "Шахтар" або "Динамо" можуть грати між собою, або проти аматорів.

  • Усі матчі – в прямому ефірі на УПЛ ТБ.

  • Вперше за багато років – новий трофей.

Відкриття турніру та жеребкування кваліфікаційного раунду вже зовсім скоро. Базова дата перших матчів – 9-10 серпня.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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