Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Кубок України з футболу / © instagram.com/ffukraine

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У середу, 23 квітня, будуть зіграні матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Боротьбу за трофей продовжують вести чотири клуби: три представники УПЛ ("Полісся", "Динамо", "Шахтар") та "Буковина", яка виступає в Першій лізі (другому за силою дивізіоні – прим.).

За вихід до фіналу "Буковина" зустрінеться з "Динамо", а "Полісся" позмагається з "Шахтарем". Півфінальні протистояння складатимуться з одного матчу.

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Кубок України-2024/25: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Середа, 23 квітня

16:00 Буковина" (Чернівці) – "Динамо" (Київ)

18:00 "Полісся" (Житомир) – "Шахтар" (Донецьк)

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.