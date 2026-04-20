- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/2 фіналу
Півфінальні поєдинки національного Кубка відбудуться 21 та 22 квітня.
21 та 22 квітня відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/4 фіналу:
Клуби УПЛ: "Динамо" (Київ), "Металіст 1925" (Харків)
Клуби Першої ліги: "Буковина" (Чернівці), "Чернігів" (Чернігів)
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.
Вівторок, 21 квітня
18:00. "Буковина" (Чернівці) — "Динамо" (Київ)
Середа, 22 квітня
18:00. "Металіст 1925" (Харків) — "Чернігів" (Чернігів)
Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".