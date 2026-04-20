Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Кубок України з футболу / © УАФ

21 та 22 квітня відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/4 фіналу:

Клуби УПЛ: "Динамо" (Київ), "Металіст 1925" (Харків)

Клуби Першої ліги: "Буковина" (Чернівці), "Чернігів" (Чернігів)

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

Кубок України: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Вівторок, 21 квітня

18:00. "Буковина" (Чернівці) — "Динамо" (Київ)

Середа, 22 квітня

18:00. "Металіст 1925" (Харків) — "Чернігів" (Чернігів)

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".