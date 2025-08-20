ТСН у соціальних мережах

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/32 фіналу

28 переможців вийдуть до 1/16 фіналу, де до них приєднаються чотири представники України в єврокубках.

Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

Від 22 до 25 серпня відбудуться матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють 56 команд: 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 команди ПФЛ (по 16 з Першої та Другої ліг), 4 представники ААФУ та 12 команд української Прем'єр-ліги (без учасників єврокубків).

У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без додаткових таймів.

28 переможців вийдуть до 1/16 фіналу, де до них приєднаються чотири представники України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія").

Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу

П'ятниця, 22 серпня

13:00 "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.) – "Металіст" (Харків)

13:00 "Вікторія" (Суми) – "Ворскла" (Полтава)

15:30 "Карбон" (Черкаси) – "Інгулець" (Петрове)

17:30 "Локомотив" (Київ) – "Колос" (Ковалівка)

Субота, 23 серпня

12:00 IRON (Запоріжжя) – "Полтава" (Полтава)

12:00 "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) – "Вільхівці" (Закарпатська обл.)

13:00 "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) – "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ)

13:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

13:00 "Чорноморець" (Одеса) – "Зоря" (Луганськ)

13:00 "Фазенда" (Чернівці) – "Металург" (Запоріжжя)

14:00 "Авангард" (Лозова, Харківська обл.) – "Буковина" (Чернівці)

14:00 "Пробій" (Городенка, Івано-Франківська обл.) – ЛНЗ (Черкаси)

14:00 "Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) – "Верес" (Рівне)

14:00 "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) – "Тростянець" (Тростянець, Сумська обл.)

15:30 "Скала 1911" (Стрий) – "Поділля" (Хмельницький)

18:00 "Лівий берег" (Київ) – "Кудрівка" (Чернігівська обл.)

Неділя, 24 серпня

13:00 "Колос" Полонне (Хмельницька обл.) – "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.)

13:00 "Пенуел" (Кривий Ріг) – "Карпати" (Львів)

14:00 "Куликів-Білка" (Куликів, Львівська обл.) – "Кривбас" (Кривий Ріг)

15:00 "Корміл" (Яворів, Львівська обл.) – "Рух" (Львів)

15:30 "Ужгород" (Ужгород) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

15:30 "Нива" (Вінниця) – ЮКСА (Київ)

18:00 "Металіст 1925" (Харків) – "Оболонь" (Київ)

Понеділок, 25 серпня

13:00 "Реал Фарма" (Одеса) – "Нива" (Тернопіль)

14:00 "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) – "Лісне" (Київ)

15:30 "Діназ" (Київ) – "Агробізнес" (Волочиськ)

15:30 "Атлет" (Київ) – "Чернігів" (Чернігів)

15:30 "Полісся" Ставки (Київська обл.) – "Ребел" (Київ)

Усі матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу можна подивитися у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став донецький "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав київське "Динамо".

