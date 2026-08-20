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Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
На цій стадії у боротьбу вступають клуби УПЛ, окрім представників України в єврокубках.
Від 20 до 23 серпня відбудуться матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
На цій стадії боротьбу розпочинають клуби УПЛ, окрім представників України в єврокубках. "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ стартують у турнірі вже з 1/16 фіналу.
Переможці одноматчевих протистоянь 1/32 фіналу вийдуть до 1/16 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
Четвер, 20 серпня
12:00 "Діназ" (Вишгород) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
П'ятниця, 21 серпня
12:00 "Брацлав" (Вінниця) — "Олександрія" (Олександрія)
12:00 "Ребел" (Київ) — "Агробізнес" (Волочиськ)
12:00 "Дружба-Козаки" (Ніжин) — "Базис" (Кочубіївка)
14:00 "Поділля" (Хмельницький) — "Вікторія" (Суми)
14:00 "Локомотив" (Київ) — "Пробій" (Городенка)
Субота, 22 серпня
11:00 "То4ка" (Одеса) — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
12:00 "Авангард" (Лозова) — "Кудрівка" (Кудрівка)
12:00 ЮКСА (Тарасівка) — "Колос" (Ковалівка)
13:00 "Скала 1911" (Стрий) — "Зоря" (Луганськ)
13:00 "Маяк" (Сарни) — "Полтава" (Полтава)
13:00 "Решетилівка" (Решитилівка) — "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ)
13:00 "Рокита" (Рокита) — "Кривбас" (Кривий Ріг)
13:00 "Колос" (Полонне) — "Тростянець" (Суми)
14:00 "Калинівка" (Калинівка) — "Харків" (Харків)
15:00 "Інгулець" (Петрове) — "Верес" (Рівне)
15:00 "Дністер" (Заліщики) — "Лівий Берег" (Київ)
16:00 "Нива" (Тернопіль) — "Буковина" (Чернівці)
16:00 "Нива" (Вінниця) — "Рух" (Львів)
18:00 "Карпати" (Львів) — "Оболонь" (Київ)
Неділя, 23 серпня
12:00 "Пальміра" (Одеса) — "Куликів-Білка" (Куликів)
12:00 "Агротех" (Тишківка) — "Вільхівці" (Івано-Франківська обл.)
12:00 "Пенуел" (Кривий Ріг) — "Металіст" (Харків)
13:00 "Покуття" (Коломия) — "Карбон" (Черкаси)
13:00 "Олімпія" (Савинці) — "Металург" (Запоріжжя)
15:00 "Новий Розділ" (Новий Розділ) — "Атлет" (Київ)
16:00 "Вільхівці" (Закарпатська обл.) — "Чорноморець" (Одеса)
16:00 "Луцьксантехмонтаж №536" (Луцьк) — "Чернігів" (Чернігів)
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).