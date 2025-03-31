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Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Поєдинки відбудуться 1 та 2 квітня.
1-2 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.
Боротьбу за трофей продовжують вісім команд: шість представників УПЛ ("Рух", "Олександрія", "Полісся", "Динамо", "Шахтар", "Верес") та два клуби Першої ліги ("Вікторія", "Буковина").
Чвертьфінальні протистояння складатимуться з одного матчу. Переможці вийдуть до півфіналу.
Кубок України-2024/25: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Вівторок, 1 квітня
13:00 "Буковина" (Чернівці) – "Вікторія" (Суми)
Середа, 2 квітня
14:00 "Олександрія" (Олександрія) – "Шахтар" (Донецьк)
18:00 "Верес" (Рівне) – "Полісся" (Житомир)
18:00 "Рух" (Львів) – "Динамо" (Київ)
Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.