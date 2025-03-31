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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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875
Час на прочитання
1 хв

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Поєдинки відбудуться 1 та 2 квітня.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © ФК Шахтар

1-2 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Боротьбу за трофей продовжують вісім команд: шість представників УПЛ ("Рух", "Олександрія""Полісся", "Динамо", "Шахтар", "Верес") та два клуби Першої ліги ("Вікторія", "Буковина").

Чвертьфінальні протистояння складатимуться з одного матчу. Переможці вийдуть до півфіналу.

Кубок України-2024/25: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Вівторок, 1 квітня

13:00 "Буковина" (Чернівці) – "Вікторія" (Суми)

Середа, 2 квітня

14:00 "Олександрія" (Олександрія) – "Шахтар" (Донецьк)

18:00 "Верес" (Рівне) – "Полісся" (Житомир)

18:00 "Рух" (Львів) – "Динамо" (Київ)

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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